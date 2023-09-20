Алтухов Семен Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Семен Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Анна Антонова

Место жительства
1912
Новогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (фонд331оп.10д.148стр.17) Новая Сотня
Смерть
Неизвестно

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