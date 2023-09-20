Алтухов Семен Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алтухова Анна Антонова
Место жительства
1912
Новогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (фонд331оп.10д.148стр.17) Новая Сотня
Смерть
Неизвестно