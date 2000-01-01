Гоголев Феофан Демьяныч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Феофан Демьяныч

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1977

Дочь: Зылева Надежда Феофановна

Мать ребёнка: Гоголева Галина Петровна

Рождение ребёнка
01.11.?

Дочь: Петракова Марина Феофановна

Мать ребёнка: Гоголева Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Феофановна

Мать ребёнка: Гоголева Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Феофановна

Мать ребёнка: Гоголева Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Феофановна

Мать ребёнка: Гоголева Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Нина Феофановна

Мать ребёнка: Гоголева Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоголева Любовь Феофановна

Мать ребёнка: Гоголева Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Галина Петровна

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