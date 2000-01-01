??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди???

???

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ???

Отец ребёнка: Павлов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Павлов Владимир Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???

Отец ребёнка: Павлов Владимир Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close