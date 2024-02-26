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Иван Нестеров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Нестер Андреев (Ич)

Мать: Анна Тимофеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никифорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Спиридон Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Никифорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Филип Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Никифорова (Вна)

Смерть
Неизвестно

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