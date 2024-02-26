Иван Нестеров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Нестер Андреев (Ич)
Мать: Анна Тимофеева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никифорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Спиридон Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Никифорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Филип Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Никифорова (Вна)
Смерть
Неизвестно