Груздев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1946
Дата смерти29.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1946
Рождение ребёнка
17.11.1970
Сын: Груздев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1974
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.1996