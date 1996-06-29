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Груздев Николай Васильевич

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Место рождения

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.09.1946

Дата смерти

29.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1946

Отец: Груздев Василий Николаевич

Мать: Груздева Елизавета Александровна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.11.1970

Сын: Груздев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1974

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.06.1996
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