Евланов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евланов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1951

Дата смерти

16.01.2017

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.01.2017
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