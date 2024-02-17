Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филлип Александрович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Настасья Филлиповна
Отец ребёнка: Филлип Александрович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Михаил Филлипович
Отец ребёнка: Филлип Александрович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Василиса Филлиповна
Отец ребёнка: Филлип Александрович
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Иван Филлипович
Отец ребёнка: Филлип Александрович
Смерть
Неизвестно