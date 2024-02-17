Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филлип Александрович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Настасья Филлиповна

Отец ребёнка: Филлип Александрович

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Михаил Филлипович

Отец ребёнка: Филлип Александрович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Василиса Филлиповна

Отец ребёнка: Филлип Александрович

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Иван Филлипович

Отец ребёнка: Филлип Александрович

Смерть
Неизвестно

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