Шалин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1933
Дата смерти24.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1933
Отец: Шалин Алексей Федорович
Мать: Шустер Ида Давыдовна
Бракосочетание
15.02.1964
Жена: Шалина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1964
Мать ребёнка: Шалина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1970
Дочь: Шалина Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Шалина Людмила Ивановна
Смерть
24.11.2020