Шалин Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалин Алексей Алексеевич

Шалин Алексей Алексеевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.03.1933

Дата смерти

24.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1933

Отец: Шалин Алексей Федорович

Мать: Шустер Ида Давыдовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.02.1964

Жена: Шалина Людмила Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.11.1964

Сын: Шалин Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Шалина Людмила Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.1970

Дочь: Шалина Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Шалина Людмила Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.11.2020
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close