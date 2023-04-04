Троян Домникия Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Татьяна Кондратова
Отец ребёнка: Троян Кондратий Онисимов
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Троян Кондратий Онисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно