Троян Домникия Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян Домникия Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Татьяна Кондратова

Отец ребёнка: Троян Кондратий Онисимов

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Троян Иван Кондратиев

Отец ребёнка: Троян Кондратий Онисимов

Кроты, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троян Кондратий Онисимов

Смерть
Неизвестно
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