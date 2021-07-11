Кульчицкий Зиновий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1935
Дата смерти11.07.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кульчицкая (Калашникова) Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
26.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кульчицкая (Калашникова) Вера Кузьминична
Смерть
11.07.2021