Кульчицкий Зиновий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульчицкий Зиновий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1935

Дата смерти

11.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кульчицкая (Калашникова) Вера Кузьминична

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кульчицкая (Калашникова) Вера Кузьминична

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
11.07.2021

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