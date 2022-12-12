Шейко Семен Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Шейко Карпей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шейко Авдей Семенов
Мать ребёнка: Шейко Проска Филипова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Шейко Проска Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейко Проска Филипова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1810