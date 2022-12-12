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Шейко Семен Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Шейко Карпей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Шейко Авдей Семенов

Мать ребёнка: Шейко Проска Филипова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шейко Селивон Семенов

Мать ребёнка: Шейко Проска Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейко Проска Филипова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1810
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