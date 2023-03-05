Пашигорева (Гусленникова) Пелагея Трафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1874
Отец: Гусленников Трафим
Мать: ?
Бракосочетание
22.01.1896
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
жених вторым браком
Рождение ребёнка
После 01.11.1901
Сын: Пашигорев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Пашигорев Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.06.1910
Сын: Пашигорев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Пашигорев Григорий Афанасьевич
близнец Иоанна
Рождение ребёнка
23.06.1910
Сын: Пашигорев Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Пашигорев Григорий Афанасьевич
близнец Петра
Смерть
Неизвестно