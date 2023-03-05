Пашигорева (Гусленникова) Пелагея Трафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашигорева (Гусленникова) Пелагея Трафимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1874

Отец: Гусленников Трафим

Мать: ?

Бракосочетание
22.01.1896

Муж: Пашигорев Григорий Афанасьевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
жених вторым браком
Рождение ребёнка
После 01.11.1901

Сын: Пашигорев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Пашигорев Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.06.1910

Сын: Пашигорев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Пашигорев Григорий Афанасьевич

близнец Иоанна
Рождение ребёнка
23.06.1910

Сын: Пашигорев Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Пашигорев Григорий Афанасьевич

близнец Петра
Смерть
Неизвестно
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