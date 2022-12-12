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Преснова Домника Прохоровна

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Место рождения

Новская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Новская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1887

Сын: Преснов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Преснов Андрей Иванович

Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Преснов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Преснов Андрей Иванович

Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Преснов Андрей Иванович

Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преснов Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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