Преснова Домника Прохоровна
Место рожденияНовская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Новская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Преснов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Преснов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Преснов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Преснов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно