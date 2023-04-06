Корф Барон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корф Барон Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
1876
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