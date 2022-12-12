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Безсонов Константин Романович

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Место рождения

г.Барнаул Алтайский край

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Между 1825 и 1826 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Жена

Около 1858 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Безсонов Роман Иванов(ич)

Мать: Безсонова Анастасия Егоровна

г.Барнаул Алтайский край
Образование
1872
г.Барнаул Алтайского края
После смерти отца , мать отдала его в ученики в швейную мастерскую к
Военная служба
1881 ст.
Иркутская губерния
Демобилизация
Около 1884
служил в швыльне ( швейная мастерская) в гарнизоне. После демобилизации оставался жить в г.Иркутске, работал в швейных мастерских.
Место жительства
С 1884 ст.
г. Иркутск
по 1905г жил в г. Иркутске
Бракосочетание
1893 или 1895 ст.

Жена: Безсонова Елена Исааковна

Иркутская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безсонова Елена Исааковна

г.Иркутск, Иркутская губерния
Место жительства
С 1905 по 1907
г. Томск
Место жительства
С 1907 по 1919
г. Барнаул Алтайского края
Смерть
1919
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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