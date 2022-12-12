Безсонов Константин Романович
Место рожденияг.Барнаул Алтайский край
Дата рожденияДо 1860
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
г.Барнаул Алтайский край
Образование
1872
г.Барнаул Алтайского края
После смерти отца , мать отдала его в ученики в швейную мастерскую к
Военная служба
1881 ст.
Иркутская губерния
Демобилизация
Около 1884
служил в швыльне ( швейная мастерская) в гарнизоне. После демобилизации оставался жить в г.Иркутске, работал в швейных мастерских.
Место жительства
С 1884 ст.
г. Иркутск
по 1905г жил в г. Иркутске
Бракосочетание
1893 или 1895 ст.
Иркутская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безсонова Елена Исааковна
г.Иркутск, Иркутская губерния
Место жительства
С 1905 по 1907
г. Томск
Место жительства
С 1907 по 1919
г. Барнаул Алтайского края
Смерть
1919
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край