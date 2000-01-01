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Телелюева Марфа Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1886

Сын: Телелюев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Телелюев Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
?.06.1894

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Илларионова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
25.08.1901

Сын: Телелюев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
26.05.1903

Сын: Телелюев Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
02.08.1904

Сын: Телелюев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
Неизвестно
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