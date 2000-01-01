Телелюева Марфа Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1886
Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Телелюев Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
?.06.1894
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Илларионова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1901
Сын: Телелюев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
26.05.1903
Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
02.08.1904
Сын: Телелюев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Телелюев Яков Васильевич
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
Неизвестно