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Семенов Юрий Алексеевич

Место рождения

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 28.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.08.1961

Отец: Семенов Алексей

Мать: Семенова Елизавета Николаевна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 01.05.1987

Дочь: Мищенко (Семенова) Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Семенова (Иванова) Елена Васильевна

Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
02.01.1990

Сын: Семенов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Семенова (Иванова) Елена Васильевна

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