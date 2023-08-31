Семенов Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 28.08.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.08.1961
Отец: Семенов Алексей
Рождение ребёнка
Вычислено 01.05.1987
Дочь: Мищенко (Семенова) Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Семенова (Иванова) Елена Васильевна
Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
02.01.1990
Мать ребёнка: Семенова (Иванова) Елена Васильевна