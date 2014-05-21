Лаврентьева (Сидорова) Олеся Сергеевна
Место рожденияГермания
Дата рождения19.02.1977
Дата смерти21.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1977
Отец: Сидоров Сергей Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Германия
Рождение ребёнка
06.08.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1997
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.05.2014
Рязань, город Рязань, Рязанская область