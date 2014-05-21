Лаврентьева (Сидорова) Олеся Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева (Сидорова) Олеся Сергеевна

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Место рождения

Германия

Дата рождения

19.02.1977

Дата смерти

21.05.2014

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1977

Отец: Сидоров Сергей Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Германия
Рождение ребёнка
06.08.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1997

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.05.2014
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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