Дягилева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дягилев Дорофей
Отец ребёнка: Дягилев Егор
Рождение ребёнка
07.05.1851
Сын: Дягилев Николай
Отец ребёнка: Дягилев Егор
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Дягилев Егор
Рождение ребёнка
28.07.1855
Сын: Дягилев Евдоким
Отец ребёнка: Дягилев Егор
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно