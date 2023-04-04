Дягилева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягилева Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дягилев Дорофей

Отец ребёнка: Дягилев Егор

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.05.1851

Сын: Дягилев Николай

Отец ребёнка: Дягилев Егор

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Дягилев Егор

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.07.1855

Сын: Дягилев Евдоким

Отец ребёнка: Дягилев Егор

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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