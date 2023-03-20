Ходева Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1982
Отец: Ходев Виктор Тимофеевич
Мать: Ходева Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
16.10.2003
Сын: Алексев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
23.06.2017
Дочь: Васьковская Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Васьковский Роман Петрович
Рождение ребёнка
16.02.2022
Сын: Васьковский Петр Романович
Отец ребёнка: Васьковский Роман Петрович
Бракосочетание
Неизвестно