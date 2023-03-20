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Ходева Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1982

Отец: Ходев Виктор Тимофеевич

Мать: Ходева Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
16.10.2003

Сын: Алексев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
23.06.2017

Дочь: Васьковская Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Васьковский Роман Петрович

Рождение ребёнка
16.02.2022

Сын: Васьковский Петр Романович

Отец ребёнка: Васьковский Роман Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васьковский Роман Петрович

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