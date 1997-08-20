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Новикова - Азанова Шамсия Сафаровна
Новикова - Азанова Шамсия Сафаровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.04.1956
Пол
Женский
Отец
Азанов Сафар Абдурахманович
1907 г.р.
Мать
Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1956
Отец:
Азанов Сафар Абдурахманович
Мать:
Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна
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