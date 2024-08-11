Махинова (Фир) Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахинова (Фир) Анастасия Матвеевна

Махинова (Фир) Анастасия Матвеевна

avatar

Место рождения

Александровка, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.10.1928

Дата смерти

25.04.1994

Пол

Женский

Отец

Около 1980 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1928

Отец: Фир Мотвей Андреевич

Мать: (Фир) Фёкла

Александровка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.04.1953

Муж: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1953

Сын: Махинов Николай Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Успенский, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.04.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.