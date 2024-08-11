Махинова (Фир) Анастасия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1928
Дата смерти25.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1928
Отец: Фир Мотвей Андреевич
Мать: (Фир) Фёкла
Бракосочетание
23.04.1953
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1953
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Успенский, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.04.1994