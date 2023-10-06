Бонько (Оснач) Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонько (Оснач) Мария Федотовна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.07.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1872

Отец: Оснач Федот Илларионович

Мать: Оснач Екатерина Гурьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.04.1893

Муж: Бонько Андрей Потапович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1893

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Бонько Андрей Потапович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1895

Сын: Бонько Павел Андреевич

Отец ребёнка: Бонько Андрей Потапович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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