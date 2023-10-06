Бонько (Оснач) Мария Федотовна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения22.07.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1872
Отец: Оснач Федот Илларионович
Мать: Оснач Екатерина Гурьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.04.1893
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1893
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Бонько Андрей Потапович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1895
Отец ребёнка: Бонько Андрей Потапович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно