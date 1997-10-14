Климанова (Гуторова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климанова (Гуторова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1997

Отец: не указан

Мать: Светлана

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