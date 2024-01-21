Исаева (Трофимова) Варвара Яковлевна
Место рождения
Дата рождения17.12.1892
Дата смерти1981
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Анатолий Андрианович
Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Николай Андрианович
Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко (Исаева) Матрена Андриановна
Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
10.02.1934
Дочь: Девяткова (Исаева) Валентина Андриановна
Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич
Смерть
1981