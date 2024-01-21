Исаева (Трофимова) Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Трофимова) Варвара Яковлевна

Место рождения

Интенис, Саргатский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

17.12.1892

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Интенис, Саргатский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Юрий Андрианович

Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Анатолий Андрианович

Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Павел Андрианович

Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Сергей Андрианович

Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Николай Андрианович

Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Андрей Андрианович

Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко (Исаева) Матрена Андриановна

Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
10.02.1934

Дочь: Девяткова (Исаева) Валентина Андриановна

Отец ребёнка: Исаев Андриан Алексеевич

Смерть
1981

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