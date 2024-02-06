Колесникова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1840 ст.

Муж: Казаков Илья Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
По невесте: Дионисий Андреев Колесников и Василий Георгиев Латышев По жениху: Иван Кириллов Колесников и Антоний Кириллов Колесников
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Казакова Ефросинья Ильинична

Отец ребёнка: Казаков Илья Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Казакова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Казаков Илья Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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