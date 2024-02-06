Колесникова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1840 ст.
По невесте: Дионисий Андреев Колесников и Василий Георгиев Латышев По жениху: Иван Кириллов Колесников и Антоний Кириллов Колесников
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Казакова Ефросинья Ильинична
Отец ребёнка: Казаков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Казакова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Казаков Илья Андреевич
Смерть
Неизвестно