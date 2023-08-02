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Гонтарь Николай Данилович

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Место рождения

Семёновка

Дата рождения

05.05.1924

Дата смерти

09.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1949
Днепр, Дніпропетровська область
железнодорожник
Образование
1949
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гонтарь (Щербак) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
27.01.1957

Дочь: Острик (Гонтарь) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Гонтарь (Щербак) Мария Максимовна

Смерть
09.01.1972
Похороны
Неизвестно

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