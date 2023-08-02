Гонтарь Николай Данилович
Место рождения
Дата рождения05.05.1924
Дата смерти09.01.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1949
железнодорожник
Образование
1949
Рождение ребёнка
09.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гонтарь (Щербак) Мария Максимовна
Рождение ребёнка
27.01.1957
Дочь: Острик (Гонтарь) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Гонтарь (Щербак) Мария Максимовна
Смерть
09.01.1972
Похороны
Неизвестно