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Артемов Алексей Васильевич

Место рождения

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

14.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1974

Отец: Артёмов Василий Иванович

Мать: Артёмова Любовь Ивановна

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
21.10.1995

Жена: Швец Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
24.06.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швец Ирина Алексеевна

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Развод
2016

Жена: Швец Ирина Алексеевна

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