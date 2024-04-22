Артемов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1974
Отец: Артёмов Василий Иванович
Мать: Артёмова Любовь Ивановна
Бракосочетание
21.10.1995
Жена: Швец Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швец Ирина Алексеевна
Развод
2016
Жена: Швец Ирина Алексеевна