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Мамаева Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Николай Семенович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мамаев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Семенович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мамаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Семенович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мамаев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Семенович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мамаева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Мамаев Николай Семенович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Мамаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мамаев Николай Семенович

Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Большая Благовещенская, 38, дом Боженова. Благовещенский приход.
Смерть
Неизвестно

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