Мамаева Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Мамаев Николай Семенович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мамаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мамаев Николай Семенович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мамаев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Мамаев Николай Семенович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мамаева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Мамаев Николай Семенович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Мамаев Николай Семенович
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Большая Благовещенская, 38, дом Боженова. Благовещенский приход.
Смерть
Неизвестно