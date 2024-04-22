Шушканов Диониссий
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Шушканов Адриан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Михаил
Мать ребёнка: Васса Андр.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Василий
Мать ребёнка: Васса Андр.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Павел
Мать ребёнка: Васса Андр.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Карп
Мать ребёнка: Васса Андр.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Андр.
Смерть
Неизвестно