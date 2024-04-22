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Шушканов Диониссий

Место рождения

Шушканы, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Шушканов Адриан

Мать: Шушканова Анастасия Емельяновна

Шушканы, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Михаил

Мать ребёнка: Васса Андр.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Василий

Мать ребёнка: Васса Андр.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Павел

Мать ребёнка: Васса Андр.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Карп

Мать ребёнка: Васса Андр.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Андр.

Смерть
Неизвестно
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