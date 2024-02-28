Терехов Семион Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов Семион Максимов

Место рождения

с.Новотроицкое Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1809

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Терехов Максим Акимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Терехова) Марфа Семионова

Мать ребёнка: Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Терехов Димитрий Семионов

Мать ребёнка: Агафья Андреева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Терехов Михайла Семионов

Мать ребёнка: Агафья Андреева

Смерть
1856

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