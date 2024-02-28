Терехов Семион Максимов
Место рожденияс.Новотроицкое Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1809
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Терехов Максим Акимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Терехова) Марфа Семионова
Мать ребёнка: Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Терехов Димитрий Семионов
Мать ребёнка: Агафья Андреева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Агафья Андреева