Решетуха Иванна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетуха Иванна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.2014

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2014

Отец: Решетуха Николай Иванович

Мать: Дубовик Татьяна

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