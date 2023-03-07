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Семенов Лазарь Галактионов

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Место рождения

Лобачевской

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1792

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Семенов Галактион Ларионов

Мать: Семенова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Анна Лазарева

Мать ребёнка: Семенова Анисья (Ксения) Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Неонила Лазарева

Мать ребёнка: Семенова Анисья (Ксения) Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Семенов Миней Лазарев

Мать ребёнка: Семенова Анисья (Ксения) Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Анисья (Ксения) Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792
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