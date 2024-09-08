Дубинкин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинкин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубинкина Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Айсина Зебайда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинкин Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Айсина Зебайда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айсина Зебайда

Рождение ребёнка
06.09.1991

Дочь: Дубинкина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Айсина Зебайда

Смерть
2022

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