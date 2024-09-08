Дубинкин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубинкина Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Айсина Зебайда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинкин Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Айсина Зебайда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айсина Зебайда
Рождение ребёнка
06.09.1991
Дочь: Дубинкина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Айсина Зебайда
Смерть
2022