Хмелев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1958
Сын: Илатовский Виталий Геннадиевич
Мать ребёнка: Илатовская Манефа Федоровна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Илатовский Владимир Геннадиевич
Мать ребёнка: Илатовская Манефа Федоровна