Хмелев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелев Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илатовская Манефа Федоровна

Рождение ребёнка
09.04.1958

Сын: Илатовский Виталий Геннадиевич

Мать ребёнка: Илатовская Манефа Федоровна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Илатовский Владимир Геннадиевич

Мать ребёнка: Илатовская Манефа Федоровна

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