Алексеева Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривогина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно