Алексеева Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривогина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Григорий Потапович

Смерть
Неизвестно
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