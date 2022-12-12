Нуруллина Кафия Хайрулла кызы
Место рожденияНовое Ромашкино Чистопольского района
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Новое Ромашкино Чистопольского района
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Садыкова Резида Рашит кызы
Отец ребёнка: Садыков Рашит Миннулла улы
Рождение ребёнка
17.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыков Рашит Миннулла улы
Рождение ребёнка
10.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыков Рашит Миннулла улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно