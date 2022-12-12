Нуруллина Кафия Хайрулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуруллина Кафия Хайрулла кызы

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Место рождения

Новое Ромашкино Чистопольского района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Ромашкино Чистопольского района
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Садыкова Резида Рашит кызы

Отец ребёнка: Садыков Рашит Миннулла улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Рашит Миннулла улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Рашит Миннулла улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Рашит Миннулла улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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