Шелепина Ирина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1837
Отец ребёнка: Шелепин Козма Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1844
Дочь: Фиона Козминична
Отец ребёнка: Шелепин Козма Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно