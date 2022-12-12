Цехановский Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цехановский Михаил Михайлович

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Место рождения

Проскуров, Подольская губерния (ныне - Хмельницкий, Украина)

Дата рождения

06.06.1889

Дата смерти

22.06.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Проскуров, Подольская губерния (ныне - Хмельницкий, Украина)
Место жительства
С 1908 по 1910
Париж
Место жительства
С 1914 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.06.1965
Москва, город федерального значения Москва
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