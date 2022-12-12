Цехановский Михаил Михайлович
Место рожденияПроскуров, Подольская губерния (ныне - Хмельницкий, Украина)
Дата рождения06.06.1889
Дата смерти22.06.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Проскуров, Подольская губерния (ныне - Хмельницкий, Украина)
Место жительства
С 1908 по 1910
Париж
Место жительства
С 1914 по 1918
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.1965