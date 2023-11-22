Гликерия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1889

Сын: Белоруков Мартын Порфирьевич

Отец ребёнка: Белоруков Порфирий Михеевич

Червино, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Перфильевна

Отец ребёнка: Белоруков Порфирий Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Педан Пелагея Перфильевна

Отец ребёнка: Белоруков Порфирий Михеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоруков Порфирий Михеевич

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