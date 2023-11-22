Гликерия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поликарп
Рождение ребёнка
13.04.1889
Сын: Белоруков Мартын Порфирьевич
Отец ребёнка: Белоруков Порфирий Михеевич
Червино, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Перфильевна
Отец ребёнка: Белоруков Порфирий Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Педан Пелагея Перфильевна
Отец ребёнка: Белоруков Порфирий Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно