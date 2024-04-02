Михей Егорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: Егор
Рождение ребёнка
1862
Сын: Агафон Михеевич
Мать ребёнка: Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Николай Михеевич
Мать ребёнка: Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
19.11.1870 ст.
Сын: Григорий Михеевич
Мать ребёнка: Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
17.11.1873 ст.
Дочь: Екатерина Михеевна
Мать ребёнка: Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.
Сын: Василий Михеевич
Мать ребёнка: Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1877 ст.
Сын: Федор Михеевич
Мать ребёнка: Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.
Сын: Капитон Михеевич
Мать ребёнка: Степанида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Николаевна
Смерть
Неизвестно