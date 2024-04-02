Михей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михей Егорович

Место рождения

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

До 1847 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: Егор

Мать: не указана

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Агафон Михеевич

Мать ребёнка: Степанида Николаевна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Николай Михеевич

Мать ребёнка: Степанида Николаевна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1870 ст.

Сын: Григорий Михеевич

Мать ребёнка: Степанида Николаевна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.1873 ст.

Дочь: Екатерина Михеевна

Мать ребёнка: Степанида Николаевна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.

Сын: Василий Михеевич

Мать ребёнка: Степанида Николаевна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1877 ст.

Сын: Федор Михеевич

Мать ребёнка: Степанида Николаевна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1878 ст.

Сын: Капитон Михеевич

Мать ребёнка: Степанида Николаевна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Николаевна

Смерть
Неизвестно
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