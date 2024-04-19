Жук Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖук Нина Владимировна

Жук Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1955

Отец: Жук Владимир Игнатович

Мать: Жук (Загорская) Ольга Лукинична

Бракосочетание
11.11.1976

Муж: Тимко Владимир Иванович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.10.1977

Дочь: Синюк (Тимко) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Тимко Владимир Иванович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.05.1980

Сын: Тимко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Тимко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1985

Сын: Тимко Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Тимко Владимир Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.