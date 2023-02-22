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Пугина Настасья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1844 г.р.
Скрыто настройками приватности
1852 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Пугин Игнатий Васильев

Отец ребёнка: Пугин Василий

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугин Василий

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пугин Тихон Васильев

Отец ребёнка: Пугин Василий

Смерть
Неизвестно
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