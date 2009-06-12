Разумков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения05.10.1922
Дата смерти12.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1922
Отец: Разумков Иван
Мать: Умнова ...
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Разумкова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Разумкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Разумкова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
10.11.1959
Дочь: Чебыкина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Разумков Александр Иванович
Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.2009
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область