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Разумков Иван Иванович

Место рождения

Хрипуново, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.10.1922

Дата смерти

12.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1922

Отец: Разумков Иван

Мать: Умнова ...

Хрипуново, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Разумкова Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Разумков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Разумкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Разумков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Разумкова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
10.11.1959

Дочь: Чебыкина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Разумков Александр Иванович

Мать ребёнка: Разумкова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумкова Мария Андреевна

Смерть
12.06.2009
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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