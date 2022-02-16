Андреева (Лебедева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Лебедева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1936

Дата смерти

16.02.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1936

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1957

Сын: Андреев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Иванович

Смерть
16.02.2022
Тверь, город Тверь, Тверская область

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