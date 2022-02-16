Андреева (Лебедева) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1936
Дата смерти16.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1936
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1957
Сын: Андреев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Иванович
Смерть
16.02.2022
Тверь, город Тверь, Тверская область