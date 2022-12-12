Талдыкина Авдотья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Авдотья Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Талдыкина Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Талдыкин Федор Егорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Талдыкин Никита Федорович

Отец ребёнка: Талдыкин Федор Егорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Талдыкина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Талдыкин Федор Егорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Талдыкин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Талдыкин Федор Егорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Федор Егорович

Смерть
Неизвестно
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