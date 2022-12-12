Талдыкина Авдотья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Талдыкина Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Талдыкин Федор Егорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Талдыкин Никита Федорович
Отец ребёнка: Талдыкин Федор Егорович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Талдыкина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Талдыкин Федор Егорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Талдыкин Андрей Федорович
Отец ребёнка: Талдыкин Федор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно