Луньков Сергей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1909 ст.
Дочь: Луньков Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Лунькова Анисия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунькова Анисия Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно