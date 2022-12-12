Луньков Сергей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луньков Сергей Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1909 ст.

Дочь: Луньков Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Лунькова Анисия Егоровна

Коченягино, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунькова Анисия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Коченягино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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