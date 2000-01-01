Волошко Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Вышла замуж в 19 лет по большой любви за Ивана Тимошенко Долго не было детей (лет 5) Потом Виталий (19.02.1977?), потом Александр (6.04.1983) Жили в Воздвиженке Была трактористом Много пили, были ча... Показать все