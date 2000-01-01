Волошко Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошко Нина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышла замуж в 19 лет по большой любви за Ивана Тимошенко Долго не было детей (лет 5) Потом Виталий (19.02.1977?), потом Александр (6.04.1983) Жили в Воздвиженке Была трактористом Много пили, были ча... Показать все
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