Левинская Олеся Викторовна
Место рождения
Дата рождения30.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980
Отец: Левинский Виктор
Рождение ребёнка
16.11.2002
Дочь: Пилипенко Виолетта Витальевна
Отец ребёнка: Пилипенко Виталий Петрович
Рождение ребёнка
18.06.2011
Дочь: Левинская Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Оганов Сергей Ашотович
Рождение ребёнка
30.08.2017
Сын: Левинский Артур Сергеевич
Отец ребёнка: Оганов Сергей Ашотович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно