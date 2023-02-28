Левинская Олеся Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинская Олеся Викторовна

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Место рождения

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1980

Отец: Левинский Виктор

Мать: Трунина Лариса Анатольевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.2002

Дочь: Пилипенко Виолетта Витальевна

Отец ребёнка: Пилипенко Виталий Петрович

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.06.2011

Дочь: Левинская Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Оганов Сергей Ашотович

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.08.2017

Сын: Левинский Артур Сергеевич

Отец ребёнка: Оганов Сергей Ашотович

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оганов Сергей Ашотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Виталий Петрович

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