Хмелев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Хмелев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

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